Colleferro: Zingaretti, sostegno a famiglia e giovane aggredito, mobilitarsi per isolare violenti

- In un post su Facebook il governatore del Lazio Nicola Zingaretti scrive: "Ho chiamato il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, con il quale siamo stati in contatto costante, per esprimere il mio sostegno e quello della Regione a Lorenzo, il ragazzo pestato ieri e alla sua famiglia". "Dopo la tragedia di Willy Monteiro - aggiunge - siamo ripiombati nell’incubo. Questa volta, per fortuna, si è evitato il peggio. Grazie alle forze dell’ordine per aver individuato i responsabili. La nostra comunità deve restare vigile e continuare a mobilitarsi per isolare i violenti".(Rer)