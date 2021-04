Grecia-Turchia: ministro Esteri Dendias, “non sarà semplice” migliorare relazioni con Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miglioramento graduale delle relazioni tra la Grecia e la Turchia “non sarà una questione semplice”. Lo ha detto il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano greco “Kathimerini”. “È impossibile spazzare, come la polvere sotto il tappeto, questioni su cui abbiamo una comprensione e un approccio diversi”, ha detto il capo della diplomazia di Atene. Tuttavia il recente incontro ad Ankara, che ha visto un litigio in conferenza stampa tra Dendias e l’omologo turco Mevlut Cavusoglu, può rappresentare il “primo capitolo” di un miglioramento graduale delle relazioni con la Turchia: al riguardo, i due ministri degli Esteri si incontreranno nuovamente ad Atene, nello sforzo di creare le condizioni necessarie per un incontro a livello più alto tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. “Scopo della mia visita ad Ankara, la prima di un ministro degli Esteri greco dal 2015, era esplorare il potenziale per un’agenda positiva con la Turchia in modo che possiamo realizzare, prima di tutto, un clima di de-escalation, non un consenso. Speriamo che questo riavvicinamento porti gradualmente un miglioramento significativo nelle relazioni bilaterali”, ha aggiunto. (segue) (Gra)