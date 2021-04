Grecia-Turchia: ministro Esteri Dendias, “non sarà semplice” migliorare relazioni con Ankara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dendias ha ribadito che anche l’incontro diretto con Erdogan “è stato positivo”. “Non è una questione semplice. Dovremo lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo”, ha detto. “Dobbiamo fare il lavoro, ed è per questo che i contatti proseguiranno a livello politico”, ha aggiunto. “Ho invitato il mio omologo turco, il mio amico Mevlut (Cavusoglu), a visitare Atene in una data che concorderemo”. Rispondendo a una domanda su un presunto indurimento della posizione turca su Egeo e Mediterraneo Orientale, Dendias ha detto di non vederlo, ma di riscontrare piuttosto “un consolidamento di posizioni che divergono dal diritto internazionale, qualcosa che rende la prospettiva di un accordo difficile, ma non impossibile”. Se si adotteranno “regole comuni” e “la Turchia accetterà la Convenzione dell’Onu sul diritto del mare (Unclos), allora potrebbe aprirsi una strada per la soluzione”, ha detto il capo della diplomazia greca. (segue) (Gra)