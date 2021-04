Roma: Figliomeni (Fd'I), aziende in ginocchio, rivedere politiche ingresso a ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina, in una nota dichiara: "Siamo stupiti dalla decisione della sindaca Raggi e del suo assessore alla mobilità di aprire, solamente alle imprese e alle aziende che svolgono attività di food delivery, l'accesso alla ztl dimenticandosi di tutte le migliaia di attività che stanno morendo di fame a causa della pandemia e dalla mancanza di prospettive di rilancio per l'assenza di decisioni della Giunta capitolina". "Oggi, con questa decisione - aggiunge - la sindaca Raggi, forse poiché impegnata a non perdere la sua poltrona sul colle capitolino, dimostra di non avere contezza della situazione disperata, dal punto di vista economico e commerciale, che attanaglia le migliaia di imprese del centro storico e, tra l'altro, disponendo questa disparità di trattamento ha causato una guerra tra poveri. Continueremo ad incalzare su questa tematica l'amministrazione grillina poiché, con la sua miopia, sta portando alla totale desertificazione commerciale del centro storico della città". (Com)