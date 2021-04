Infrastrutture: Egitto all'Onu, persuadere Etiopia ad evitare secondo riempimento diga Gerd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shoukry ha avvertito che il mancato raggiungimento di un accordo danneggerà gli interessi idrici e la sicurezza di Egitto e Sudan e aumenterà le tensioni in tutta l'Africa orientale e nel Corno d'Africa. Il massimo diplomatico egiziano ha aggiunto che l'assenza di un accordo legalmente vincolante renderà l'Etiopia "che ha dimostrato una mancanza di volontà politica di agire come uno attore responsabile e di rive comuni" nel controllo della "sopravvivenza e sostentamento" del popolo egiziano. Ha avvertito che anche il mancato raggiungimento di un accordo "costituirà una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale". Il ministro degli esteri egiziano ha espresso la speranza che l'impegno della comunità internazionale contribuisca a raggiungere un accordo equo ed equilibrato sul Gerd. (segue) (Cae)