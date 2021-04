Infrastrutture: Egitto all'Onu, persuadere Etiopia ad evitare secondo riempimento diga Gerd (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shoukry ha proseguito dicendo che l'aspirato accordo dovrebbe "sbloccare il potenziale di cooperazione tra i tre paesi" e "tracciare una nuova rotta per l'intero bacino del Nilo e l'Africa orientale". Parlando alla Camera dei Rappresentanti (HoR) la scorsa settimana, Shoukry ha sottolineato che qualsiasi azione che toccherebbe una singola goccia della quota dell'Egitto nell'acqua del Nilo sarebbe considerata un atto "ostile", lasciando la porta socchiusa per eventuali misure per respingere questo. Negli ultimi 10 anni, Egitto e Sudan hanno negoziato con l'Etiopia sulle linee guida che regolano il riempimento e il funzionamento del Gerd. Entrambi i paesi non hanno mai scelto la "guerra" come opzione. Tuttavia, il presidente Abdul-Fattah al Sisi ha dichiarato, alla fine di marzo, che la quota del Paese nell'acqua del Nilo è una "linea rossa", aggiungendo che "toccarne una sola goccia destabilizzerebbe l'intera regione". Al Sisi ha parlato dopo il crollo dei recenti colloqui trilaterali con l'Etiopia mediati dall'Unione Africana, nei quali sono state respinte tutte le proposte presentate dai paesi a valle per raggiungere un accordo legalmente vincolante. L'Etiopia ha da parte sua proposto di includere l'Onu, gli Stati Uniti e l'Ue fra i mediatori insieme all'Ua per cercare di raggiungere un accordo. (Cae)