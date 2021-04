Repubblica Ceca: ministro Esteri britannico su "caso Vrbetice", al fianco dei nostri alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sostiene pienamente la Repubblica Ceca che ha rivelato sino a che punto i servizi segreti russi si spingeranno nei loro tentativi di condurre operazioni pericolose e ostili in Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, commentando la decisione delle autorità di Praga di espellere 18 diplomatici russi in relazione alle esplosioni avvenute nel 2014 nel deposito di munizioni di Vrbetice e di inserire nella lista dei ricercati, Aleksander Petrov e Ruslan Boshirov, indicati dal Regno Unito come gli esecutori del tentato avvelenamento di Sergej e Julia Skripal nel mese di marzo del 2018. “Questo mostra un modello di comportamento di Mosca, dopo l'attacco condotto con l’agente nervino Novichok a Salisbury. Le mie condoglianze vanno alle famiglie delle vittime a Vrbetice”, ha detto Raab in una nota pubblicata dal ministero britannico. “Siamo più determinati e impegnati che mai a consegnare alla giustizia i responsabili dell'attacco a Salisbury e lodiamo le azioni delle autorità ceche per fare lo stesso. La Russia deve desistere da commettere questi atti, che violano le norme internazionali più elementari”, ha concluso Raab. (Rel)