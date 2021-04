Milano: Cagnolati (Municipio 3), trovare collocazione più idonea a tomba ‘bimbi mai nati’ cimitero Lambrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “All’interno del cimitero di Lambrate è presente una tomba cumulativa per tutti i ‘bambini mai nati’ le cui ceneri sono tumulate. Un luogo che è stato ricavato nel pavimento del corridoio al piano -1 del Riparto 301. Non esistono indicazioni, il luogo è quasi nascosto e, come si vede dal numero di fiori e oggetti posati quotidianamente in ricordo di queste povere anime, sicuramente non adatto per via dello spazio estremamente ridotto ad accogliere in modo consono tutti coloro che vi si recano per dire una preghiera in favore di questi bambini, un luogo senza nome per tutti i nostri bambini che un nome lo hanno inciso nel cuore dei loro genitori, nonni e parenti. Chiedo quindi all'amministrazione comunale di trovare una collocazione più idonea, possibilmente alla luce del sole, all'aperto o in uno spazio più evidente, grande e capace di poter accogliere i visitatori ed i fiori che essi vorranno lasciare con relativa indicazione” lo chiede in una lettera indirizzata all’amministrazione comunale di Milano, Marco Cagnolati, consigliere del Municipio 3. “Una cappelletta o piccolo monumento dove i genitori e qualsiasi altra persona si possano fermare a pregare, portare un fiore, un pensiero. Non ritengo sia dignitoso né umano per Milano e per tutti i suoi ‘bambini mai nati’ non occuparsi di questo problema, relegando il tutto a poco più di una buca realizzata in un corridoio sotterraneo. Chiedo si valuti quanto richiesto e si riferisca in merito” conclude Cagnolati. (Com)