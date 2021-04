Milano: favoreggiamento prostituzione, denunciato 47enne dai carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata del 16 aprile 2021, a Garbagnate Milanese (Mi), i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà per favoreggiamento della prostituzione un 47enne, cinese. In particolare, i militari, al termine di una rapida attività investigativa con sopralluoghi ed assunzione di informazioni, hanno accertato che l’uomo proprietario di un centro massaggi di via per Cesate a Garbagnate Milanese, già destinatario della chiusura di 5 giorni per la violazione della normativa sanitaria volta a prevenire il contagio da covid-19, ha impiegato all’interno dell’esercizio commerciale una dipendente 45enne, cinese, che esercitava attività di meretricio, oltre a non avere alcun titolo per svolgere mansioni di massaggiatrice. (Rem)