Roma: da giunta ok a ingresso temporaneo Ztl veicoli trasporto merci per food delivery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera al rilascio dei permessi per la circolazione temporanea nelle zone a traffico limitato del Centro storico e del rione Trastevere a favore delle imprese e aziende che svolgono attività di food delivery e onlus impegnate nel sociale. La Giunta capitolina ha approvato la delibera sulla revisione delle discipline di accesso dei veicoli immatricolati come autocarri alla Ztl Centro storico, Ztl Trastevere e Ztl merci. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. "Il provvedimento - spiega il Campidoglio - prevede che i veicoli interessati possano accedere e circolare nelle Zone a Traffico Limitato Centro Storico e del rione Trastevere dalle ore 12.00 alle ore 15.00, nelle sole giornate o nei periodi in cui siano in vigore le misure corrispondenti alla sola fascia arancione, così come disciplinate in contrasto al Covid-19. I permessi avranno decorrenza immediata e potranno essere richiesti fino al 30 giugno 2021, con scadenza fissata al 31 dicembre 2021". (segue) (Com)