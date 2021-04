Roma: da giunta ok a ingresso temporaneo Ztl veicoli trasporto merci per food delivery (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo provvedimento vogliamo sostenere i ristoranti che hanno sede all'interno della Ztl, tra i più colpiti dalla crisi a causa della diminuzione dei turisti, e gli operatori del food delivery. Inoltre abbiamo consentito l'ingresso anche a chi fa le consegne per le onlus che si occupano di fare beneficenza. Una misura in più per facilitare il lavoro di chi opera in prima linea soprattutto durante l'emergenza", afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi. "La crisi economica che ha colpito gli operatori della ristorazione non ha precedenti. Attraverso l'ascolto delle loro istanze, vogliamo dare una risposta concreta per sostenere il comparto. Aprendo i varchi alle categorie del food delivery, aumentiamo le possibilità di business e agevoliamo i lavoratori che, in tempi di restrizioni dovute al virus, durante la presenza in ufficio, potranno almeno approfittare della consegna a domicilio da parte di imprese di ristorazione, mensa, gelaterie e pasticcerie aventi sede anche fuori dalla Ztl", dichiara l'assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro, Andrea Coia. "Questo provvedimento è mirato a incentivare la consegna a domicilio dei prodotti alimentari nei periodi dell'attuale emergenza sanitaria in cui l'asporto è l'unica alternativa alla chiusura della ristorazione negli orari del pranzo. Obiettivo è sostenere gli operatori che, rispetto alla fase pre-pandemica, si ritrovano senza sufficienti flussi turistici o di lavoratori locali e che devono organizzarsi, quindi, con mezzi dediti alle consegne a domicilio, anche accedendo alle Ztl Centro storico e del rione Trastevere", dichiara il vicesindaco con delega alla Città in Movimento Pietro Calabrese. (Com)