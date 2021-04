Colleferro: nuova aggressione in strada, città rivive incubo morte giovane Willy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colleferro, comune alle porte di Roma, rivive l'incubo della violenza in strada. Ieri pomeriggio un giovane residente a Segni è stato pestato da due ragazzi di 18 e 19 anni, riportando gravi fratture al volto. Un'aggressione che ricorda il pestaggio a morte del 21enne Willy Monteiro Duarte avvenuta lo scorso settembre. Immediate le ricerche degli aggressioni arrestati alle 20 di ieri. Grazie alle testimonianze raccolte, gli inquirenti sono arrivati in breve tempo agli autori materiali del pestaggio accusati di lesioni gravissime. Ancora da chiarire, però, le cause che hanno portato alla violenta aggressione avvenuta in Corso Turati. "Non avrei mai pensato di riprovare certe sensazioni, di risentire un nodo alla gola così stretto - scrive su Facebook il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna - Ieri sera alla fine ci sono andato personalmente in ospedale, assieme al sindaco di Segni Piero Cascioli. Ci siamo accertati che il giovane partisse immediatamente per il San Giovanni - prosegue ancora il sindaco - e che la mamma potesse andare con lui, dopo che lo splendido personale del pronto soccorso aveva già stabilizzato la situazione". (segue) (Rer)