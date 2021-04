Regno Unito: caso Greensill, Johnson rischia di perdere sostegno degli ex elettori laburisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scandalo Greensill Capital vede coinvolto in prima persona l’ex premier britannico, David Cameron, che, lavorando come lobbista per la società finanziaria, avrebbe cercato di ottenere i fondi di ristoro approvati dal governo per contrastare gli effetti del Covid-19 contattando membri dell’esecutivo, fra cui il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak. All'inizio di questa settimana, il primo ministro Boris Johnson ha detto che "la cosa più importante è andare a fondo in modo appropriato" e che a tutti i ministri e funzionari è stato ordinato di riferire tutte le informazioni in loro possesso. Il Partito conservatore, tuttavia, ha respinto in Parlamento la proposta dei laburisti di formare una commissione bipartisan per indagare sulla vicenda. (Rel)