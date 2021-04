Colleferro: nuova aggressione in strada, città rivive incubo morte giovane Willy (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla ricostruzione degli investigatori del commissariato Colleferro, diretto da Francesco Mainardi, poco dopo le 17 di ieri, in corso Turati all'angolo con piazza delle Repubblica, un gruppetto di adolescenti di Segni è stato avvicinato da 2 coetanei di Colleferro; da ciò, per motivi che sono ancora oggetto di indagine, è scaturita un'aggressione ai danni di un 17enne. Il giovane è stato colpito con dei pugni al volto ed è caduto in terra sbattendo la testa. A quel punto uno dei due, avrebbe colpito la vittima con un calcio. Subito dopo sono fuggiti ed il 17enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Colleferro. Oltre agli abiti indossati durante il pestaggio, in particolare, uno degli indagati, stava lavando una maglia nella lavatrice, sono stati sequestrati anche i cellulari in uso ai due ragazzi. Per la vittima, ricoverata all'ospedale romano San Giovanni, al momento la prognosi è riservata. I 2 aggressori sono stati sottoposti al fermo di polizia giudiziaria e, secondo le indicazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, sono stati accompagnati in carcere. (Rer)