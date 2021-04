© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Regione Lazio "un cittadino su cinque ha già ricevuto una dose di vaccino e il 10 per cento ha completato il percorso vaccinale. Entro il mese di aprile si completeranno gli over 80 e buona parte degli over 70. Ieri, sabato 17 aprile, record di vaccinazioni per un giorno prefestivo, pari a 31.373". È quanto rende noto l'Unità di crisi Regione Lazio. (Rer)