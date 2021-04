Viabilità: A4 Mi - Bs, chiusa per una notte uscita stazione di Agrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade informa in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, in orario notturno, dalle 23.00 di mercoledì 21 alle 5.00 di giovedì 22 aprile, sarà chiusa la stazione di Agrate, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cavenago o alla stazione di Carugate, sulla A51 Tangenziale est di Milano, di competenza della società Milano Serravalle Milano Tangenziali. (Com)