Bielorussia: Fsb russo fornisce ricostruzione del tentato colpo di stato contro Lukashenko (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro al ristorante Feduta e Zenkovich avrebbero portato un elenco di nomi di persone che ricoprono incarichi di alto livello nelle autorità della Bielorussia e che avrebbero dovuto essere uccise o inviate in un campo di concentramento, riporta il servizio televisivo di “Russia 1. "Almeno altre 30 persone (...) devono essere letteralmente internate nelle prime fasi dell’operazione”, ha detto Feduta, citando personalità del ministero dell’Interno, del Comitato di sicurezza nazionale (Kgb), del Parlamento. Un gruppo di hacker, hanno proseguito i due, avrebbero già ottenuto le informazioni necessarie su questi funzionari. “I nostri contatti hanno violato i server del ministero dell’Interno, del Kgb e del Comitato Investigativo. Abbiamo estratto tutti gli archivi e vi forniremo tutti i dati personali", ha detto Zenkovich. Secondo le indagini, i sospettati avrebbero pianificato di coinvolgere anche gruppi nazionalisti di Kiev nella preparazione del colpo di stato, stando a quanto riferito nel video dell’Fsb. Zenkovich cita una conversazione con una persona fidata a Varsavia per metterlo in contatto con gruppi nazionalisti ucraini e poi si sente una voce che afferma come la prima cosa da fare sia eliminare Lukashenko per poi decidere chi governerà in futuro in Bielorussia. (segue) (Rum)