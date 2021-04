Bielorussia: Fsb russo fornisce ricostruzione del tentato colpo di stato contro Lukashenko (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel video mostrato sull’emittente televisiva russa si da molta enfasi alla questione dell’eliminazione fisica di Lukashenko. Durante la riunione, infatti, uno dei generali avrebbe chiesto chiaramente se l’obiettivo principale dell’operazione avrebbe dovuto essere “l’eliminazione fisica” del leader bielorusso e la risposta di Zenkovich è stata: “Sì, e i nostri contatti mi hanno detto ieri che, se necessario, c'è l'opportunità di bloccare l'intero sistema energetico della Bielorussia". I sospettati hanno affermato che sarebbero serviti almeno cinque anni per trasformare la società e lo Stato, dopo una rivolta militare e degli assassini così brutali, e che la Bielorussia avrebbe dovuto diventare una sorta di incubatore per "la democrazia in crescita" secondo l'esperienza maturata in Polonia. "Perché se le elezioni si terranno adesso, al posto di Lukashenko sarà eletto Lukashenko. E accadrà lo stesso per altri 25 anni", avrebbe detto Zenkovich durante la riunione. "Verrà creato un consiglio di stato, vi entreranno i leader di tutti i partiti iscritti. Questo compito spetterà al ministero della Giustizia", ha aggiunto Feduta. "Credo che poi la democrazia attecchirà dall'autogoverno locale, ne è un esempio la Polonia", ha detto ancora Zenkovich stando a quanto riferito dall'Fsb. (segue) (Rum)