Bielorussia: Fsb russo fornisce ricostruzione del tentato colpo di stato contro Lukashenko (4)

- Zenkovich e Feduta all'incontro hanno detto quali sarebbero stati i loro compiti dopo il colpo di stato. "Sarò responsabile della riforma della giustizia. Di conseguenza, supervisionerò il ministero della Giustizia, i tribunali, lo sviluppo di una nuova Costituzione e del Parlamento", afferma Zenkovich secondo le citazioni presentate nel video dell’Fsb. Mentre a Feduta sarebbe toccato un ruolo di supervisione “della stampa, dei ministeri della Cultura e dell’Istruzione”. Al termine dell'incontro, Zenkovich e Feduta hanno suggerito ai generali di saccheggiare e appropriarsi della proprietà di Lukashenka, spiega la voce fuoricampo. "Sono quasi sicuro che il nostro Sasha (nomignolo utilizzato per indicare Lukashenko) abbia un portafoglio da qualche parte con delle riserve di denaro. Dovete solo prenderlo", ha detto Zenkovich. "Sì, ma dov'è?" gli chiede il generale. "A casa, molto probabilmente, nella città di Ostroshitsky, e noi non ne terremo conto", ha risposto Zenkovich. È una ricostruzione molto dettagliata quella fornita dal’Fsb russo che, tuttavia, mostra solo dei video e delle voci fuori campo. Non si può confermare, infatti, che le parole attribuite a Zenkovich e Feduta, siano effettivamente state pronunciate durante la riunione. (Rum)