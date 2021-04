Difesa: Iran, rivelati due nuovi sistemi antiaerei avanzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha rivelato oggi, durante un parata delle unità dell'Aeronautica militare nazionale svoltasi in occasione della giornata nazionale dell’esercito nella capitale Teheran, due nuovi sistemi di difesa antiaerea prodotti localmente. Si tratta, secondo i media iraniani, dei sistemi denominati rispettivamente “Zolfaqar” e “Shadhid Majid”. Il primo, sistema di difesa aerea a bassa altitudine, è attrezzato con un sistema multi-lancio meccanizzato, mentre il secondo consiste in un sistema elettro-ottico di controllo del tiro e in un lanciatore doppio montati su un veicolo Aras, prodotto localmente. I due sistemi sono progettati per contrastare bersagli a bassa altitudine, specialmente missili da crociera. In un messaggio alla nazione diffuso ieri la Guida suprema della Rivoluzione islamica iraniana, ayatollah Ali Khamenei, ha invitato l’esercito di Teheran a rafforzare il più possibile la sua preparazione operativa. (Res)