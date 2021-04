Covid: Occhiuto (FI), soddisfatti per decisioni su riaperture, accolte nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è vero che Forza Italia non ha pressato il governo sulle riaperture, il giorno prima della cabina di regia avevamo fatto una conferenza stampa proprio per avanzare le nostre proposte all'esecutivo. Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad "Agenda", su SkyTg24. "Avevamo chiesto qualche settimana fa un tagliando al decreto Covid, e il tagliando c'è stato, ci saranno riaperture responsabili laddove sarà possibile, e avevamo chiesto la ripartenza per le attività all'esterno: ristoranti e bar su tutti”, ha detto, aggiungendo che “così è stato, e siamo estremamente soddisfatti perché sono state accolte le nostre proposte, anche grazie alla fermezza dei nostri ministri". (Com)