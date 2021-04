Francia: rapimento Mia Montemaggi, bambina trovata in una casa occupata in Svizzera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente televisiva “Bfm” riferisce che gli inquirenti hanno scoperto alcuni discorsi dei sequestratori in cui venivano evocate delle azioni violente, come ad esempio quella di far esplodere dei centri di vaccinazione. Una volta interrogati, gli uomini hanno dichiarato di aver rapito Mia su richiesta della madre 28enne, Lola Montemaggi, che aveva perso la custodia della figlia. Secondo i media francesi anche la donna era vicina a movimenti complottisti. Il procuratore francese, Nicolas Heitz, ha spiegato che la madre di Mia aveva atteggiamenti violenti e in passato aveva cercato di portare via la figlia da scuola. Lola Montemaggi è stata arrestata lo stesso giorno in cui i tre rapitori l’hanno accusata di aver organizzato il sequestro. (Frp)