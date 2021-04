Israele: Covid, oggi riaperte scuole, via obbligo mascherine all’aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cade oggi in Israele l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, e riaprono completamente le scuole per la prima volta da più di un anno, dopo che 4,9 milioni di israeliani (su 9 milioni totali) hanno ricevuto due dosi di vaccino contro il Covid-19. La mascherina dovrà tuttavia essere indossata nei luoghi pubblici chiusi, e il ministero della Salute continuerà a raccomandarne l’uso anche all’aperto e negli assembramenti. Nel frattempo, torneranno a scuola in presenza gli studenti di tutte le età: gli studenti saranno ancora obbligati a portare mascherine al chiuso, ma sarà permesso rimuoverle durante le ore di educazione fisica, durante i pasti e negli intervalli. Dopo aver subito una grave terza ondata di infezioni, lo Stato ebraico ha visto nelle ultime settimane un netto miglioramento della situazione sanitaria, con un calo molto significativo dei contagi, dei ricoveri e dei decessi. (segue) (Res)