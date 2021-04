Francia: ministra Cittadinanza, al via da martedì gli "Stati generali della laicità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un argomento di passione. L'idea che proponiamo è: parliamone insieme e ascoltiamoci”, ha sottolineato la ministra francese alla Cittadinanza, secondo cui quest’evento si svolge in un momento significativo in cui il futuro dell'Osservatorio della laicità è oggetto di un'aspra battaglia politica. "La laicità non è in alcun modo un'arma di repressione contro le religioni", ha assicurato Marlene Schiappa. “Vogliamo uscire dalle tenaglie che vedono, da un lato, tra gli identitari di estrema destra e, dall’altro, l'Europa Ecologia-I Verdi. Invito tutti a intervenire nell'ambito degli Stati generali", ha concluso la ministra. (Frp)