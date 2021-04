Covid: a un passo da 15 milioni di somministrazioni vaccino, da ieri oltre 350 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di somministrazioni di vaccino nel nostro Paese arriva ad un passo da quota 15 milioni. Alle ore 6 di questa mattina, infatti, il numero di inoculazioni si attestava a 14.998.378 unità. E’ quanto si evince dal report quotidiano sulla campagna vaccinale elaborato dalla struttura del Commissario, generale Francesco Figliuolo. Sono 4.414.633 le persone che hanno già ricevuto la prima e la seconda dose. Sono dunque 10.583.745 coloro che hanno ricevuto almeno la prima dose di uno dei tre vaccini attualmente in uso in Italia. Per quel che riguarda le somministrazioni quotidiane, ieri si è raggiunto il record di 354.632 iniezioni. Rispetto alle dosi consegnate alle regioni, 17.323.080, ne sono state utilizzate l’86,6 per cento. Oggi, inoltre, sono in arrivo nelle Regioni altre dosi del vaccino Moderna, facenti parte del lotto di 400 mila arrivato ieri in Italia. Il dato sulle somministrazioni cresce in alcuni territori, come il Veneto (91,4 per cento), e scende in altri come la Calabria (76 per cento) o la Basilicata (78,1 per cento). (Rin)