Libia: premier Dabaiba ribadisce impegno per tenere elezioni il 24 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha accolto con favore il sostegno e il riconoscimento da parte del Consiglio di sicurezza dell’Onu del nuovo esecutivo e del Consiglio presidenziale come autorità legittime in Libia. In un comunicato ufficiale, il premier libico ha assicurato alla comunità internazionale che il governo metterà a disposizione della Commissione elettorale tutte le capacità materiali e logistiche necessarie per lo svolgimento delle elezioni nella data prevista, ovvero il prossimo 24 dicembre. Il premier libico ha inoltre ribadito quanto incluso nella risoluzione approvata venerdì scorso, 16 aprile, dal Consiglio di sicurezza, ovvero l’appello ai deputati e alle istituzioni competenti ad accelerare le misure previste dalla road map del dialogo intra-libico per facilitare lo svolgimento di elezioni, tra cui il chiarimento della base costituzionale. (segue) (Lit)