Libia: premier Dabaiba ribadisce impegno per tenere elezioni il 24 dicembre (2)

- Il capo dell’esecutivo di Tripoli ha inoltre accolto con favore il dispiegamento di unità per il monitoraggio del cessate il fuoco, in cooperazione con il Comitato militare 5+5, e ha manifestato disponibilità a fornire tutto il necessario per facilitare il loro lavoro, invitando inoltre il Consiglio di sicurezza a sostenere il governo nell’espulsione dei mercenari dalla Libia. Dabaiba ha anche ribadito, come nella risoluzione, l’importanza di realizzare la riconciliazione nazionale, come importante prerogativa dello Stato, tramite la preparazione dello svolgimento di elezioni nella data prevista, sottolineando il sostegno del governo al Consiglio presidenziale nel soddisfare tale diritto. Il premier ha ribadito l’impegno del governo nei suoi compiti e il suo sforzo per offrire servizi a tutti i libici, in tutte le regioni del Paese, sottolineando la necessità che i deputati accelerino l’approvazione del bilancio, affinché l’esecutivo possa fornire ciò che è necessario per lo svolgimento delle elezioni il 24 dicembre. (Lit)