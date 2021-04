Donbass: Macron, servono "chiare linee rosse" nel dialogo con Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo imporre delle sanzioni. Questo è ciò che abbiamo fatto dopo che la Russia ha annesso la Crimea nel 2014 o dopo una serie di altre crisi che si sono verificate. E penso che dobbiamo definire delle linee rosse chiare con la Russia. Questo è l'unico modo per essere credibili", ha detto Macron. Il presidente francese, durante l’intervista, ha aggiunto tuttavia di non ritenere le sanzioni “sufficienti di per sé, di per sé”, pur ammettendo che questi provvedimenti devono “far parte del pacchetto” quando si dialoga con Mosca. “Preferisco un dialogo costruttivo, ma per avere un dialogo costruttivo ed efficiente serve credibilità", ha aggiunto Macron. (Nys)