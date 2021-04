Usa-Cina: inviato Kerry e omologo Xie, nostri Paesi impegnati contro la crisi climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e la Cina si sono impegnati a cooperare tra loro e con altri Paesi per affrontare la crisi climatica, che deve essere affrontata con la serietà e l'urgenza che richiede. Lo hanno promesso l'inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti per il clima John Kerry e l'inviato speciale della Cina per i cambiamenti climatici Xie Zhenhua durante il loro incontro a Shanghai il 15 e 16 aprile 2021, convocato per discutere gli aspetti della crisi climatica e a conclusione del quale hanno rilasciato una dichiarazione congiunta. Kerry e Xie hanno promesso di potenziare le rispettive azioni e di cooperare nei processi multilaterali, ad esempio nel quadro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi. Nel testo entrambi i Paesi ricordano il loro contributo storico allo sviluppo, all'adozione, alla firma e all'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi attraverso la loro leadership e collaborazione. (segue) (Nys)