Usa-Cina: inviato Kerry e omologo Xie, nostri Paesi impegnati contro la crisi climatica (2)

- Gli Stati Uniti e la Cina sono fermamente impegnati a collaborare e con altre parti per rafforzare l'attuazione dell'accordo di Parigi. Le due parti ricordano l'obiettivo dell'accordo in conformità con l'articolo 2 di mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 gradi C e di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 gradi C. A tale riguardo, si impegnano a perseguire tali sforzi, tra cui intraprendendo azioni ottimizzate per il clima che aumentano l'ambizione negli anni '20 nel contesto dell'accordo di Parigi con l'obiettivo di mantenere il limite di temperatura di cui sopra a portata di mano e cooperando per identificare e affrontare le sfide e le opportunità correlate.Entrambi i Paesi attendono con impazienza il vertice dei leader sul clima ospitato negli Stati Uniti il ​​22 e 23 aprile. Condividono l'obiettivo del vertice di aumentare l'ambizione climatica globale sulla mitigazione, l'adattamento e il sostegno sulla strada per la COP 26 a Glasgow. (segue) (Nys)