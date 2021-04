Usa-Cina: inviato Kerry e omologo Xie, nostri Paesi impegnati contro la crisi climatica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e la Cina intraprenderanno altre azioni a breve termine per contribuire ulteriormente ad affrontare la crisi climatica. Entrambi i paesi intendono: sviluppare entro la Cop 26 di Glasgow le rispettive strategie a lungo termine volte a zero emissioni nette di gas serra/neutralità del carbonio; intraprendere azioni appropriate per massimizzare gli investimenti e i finanziamenti internazionali a sostegno della transizione dall'energia basata sui combustibili fossili ad alta intensità di carbonio all'energia verde, a basse emissioni di carbonio e rinnovabile nei paesi in via di sviluppo; implementare la riduzione graduale della produzione e del consumo di idrofluorocarburi riflessa nell'emendamento di Kigali al protocollo di Montreal. Gli Stati Uniti e la Cina continueranno inoltre a discutere, sia sulla strada per la Cop 26 che oltre, azioni concrete negli anni 2020 per ridurre le emissioni volte a mantenere a portata di mano il limite di temperatura allineato all'accordo di Parigi, tra cui: politiche, misure e tecnologie per decarbonizzare l'industria e l'energia, anche attraverso l'economia circolare, lo stoccaggio di energia e l'affidabilità della rete, CCUS e idrogeno verde; maggiore diffusione delle energie rinnovabili; agricoltura verde e resiliente al clima; edifici ad alta efficienza energetica; trasporto verde a basse emissioni di carbonio; cooperazione per affrontare le emissioni di metano e altri gas a effetto serra diversi dal Co2. (segue) (Nys)