Covid: Coldiretti, ultima settimana senza servizio al tavolo in bar e ristoranti

- Più di nove italiani su dieci, per un totale di 53,9 milioni di persone, saranno fuori dalla zona rossa nella nuova settimana. Ad evidenziarlo un’analisi della Coldiretti in vista del passaggio in giallo rafforzato per molte Regioni a partire dal 26 aprile. Al momento, si legge in una nota, restano chiusi il servizio al tavolo o al bancone per 360 mila tra bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi in tutto il Paese, con una perdita di oltre 1,5 miliardi. Se l’apertura serale a cena vale l’80 per cento del fatturato dei locali, spiega la Coldiretti, la possibilità di sfruttare gli spazi all’aperto salva moltissime realtà del settore, tra le quali anche i 24 mila agriturismi italiani: un beneficio che impatta tutta la filiera con 1,1 milioni di tonnellate di cibi ed i vini invenduti dall’inizio della pandemia. (Com)