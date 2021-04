Iran-Serbia: siglato memorandum d’intesa per sviluppo relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dell’Iran e della Serbia, rispettivamente Mohammad Javad Zarif e Nikola Selakovic, hanno siglato un memorandum d’intesa per lo sviluppo del partenariato bilaterale tra i due Paesi. La firma è giunta ieri sera, in occasione della visita del capo della diplomazia di Belgrado a Teheran, in corso in questi giorni. Il memorandum prevede lo sviluppo di una cooperazione bilaterale basata sui principi di eguaglianza, sovranità, integrità territoriale, non-interferenza negli affari interni, rispetto reciproco e interessi comuni. Il documento prevede fra gli altri punti la convocazione di incontri periodici su questioni bilaterali, regionali e internazionali, e pone l’accento sulla necessità di risolvere crisi locali e globali tramite mezzi politici, pacifici e diplomatici. Oltre a incontrare Zarif, Selakovic dovrebbe avere colloqui con il presidente del Majlis, parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e con altri alti funzionari iraniani. (Res)