Germania: caso Wirecard, investigatore speciale del Bundestag attacca Ernst & Young

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’investigatore speciale nominato dalla commissione d'inchiesta del Bundestag tedesco sul “caso Wirecard”, Martin Wambach, ha accusato la società di revisione Ernst & Young (EY) di negligenza e, in alcuni casi, di violazione dei suoi compiti. È quanto emerge in un rapporto di circa 90 pagine di cui il quotidiano tedesco “Handelsblatt” fornisce alcune anticipazioni. "La società di revisione non ha pienamente rispettato i requisiti dell’Institut der Wirtschaftspruefer (Idw, organizzazione che rappresenta gli interessi dei revisori contabili) in merito alle attività di audit”, ha affermato Wambach, incaricato lo scorso febbraio insieme al suo studio legale Roedl&Partner di visionare il rapporto di lunga data fra Wirecard ed EY. In precedenza la società di consulenza e revisione è stata obbligata dalla Corte federale di giustizia a consegnare tutta la documentazione sulle attività svolte per Wirecard, società che ha dovuto dichiarare bancarotta lo scorso giugno dopo una frode del valore di diversi miliardi. (segue) (Geb)