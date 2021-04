Germania: caso Wirecard, investigatore speciale del Bundestag attacca Ernst & Young (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania ci si interroga su come sia stato possibile che EY non abbia identificato e segnalato le attività illegali commesse dalla dirigenza di Wirecard, certificando positivamente la situazione della società per oltre un decennio. Ernst & Young ha subito un duro danno d’immagine dopo lo scandalo Wirecard in Germania, perdendo clienti molto importanti, e ora potrebbe essere costretta a subire gli effetti dei processi avviati in seguito alla bancarotta della società. Il rapporto di Wambach potrebbe aprire la porta a ulteriori azioni legali e indagini nei confronti della società di revisione e consulenza. (Geb)