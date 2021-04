Iran: Aiea conferma avvio arricchimento dell’uranio al 60 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha confermato, in un rapporto diffuso ieri sera, che l’Iran ha avviato le procedure per arricchire l’uranio al 60 per cento. Lo ha annunciato il rappresentante permanente di Teheran presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Kazem Gharibabadi. “L’Agenzia ha verificato, il 17 aprile, che l’Iran ha avviato la produzione di esafluoruro di uranio arricchito fino al 60 per cento, alimentando con esafluoruro arricchito fino al 5 per cento due cascate di centrifughe Ir-4 e Ir-6 nelle linee di ricerca e sviluppo”, scrive il diplomatico iraniano su Twitter. “Secondo la dichiarazione dell’Iran all’Agenzia, il livello di arricchimento era al 55,3 per cento”, conclude il tweet. (segue) (Res)