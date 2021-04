Primo maggio: domani a Rieti arriva tour nazionale Ugl "Il lavoro cambia anche noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 19 aprile, arriva in piazza Cesare Battisti a Rieti, alle ore 10.00, la quindicesima tappa del tour itinerante promosso dall'Ugl, a bordo di un bus, in occasione della Festa del Lavoro col motto "Il lavoro cambia anche noi". Il sindacato ha deciso di essere al fianco dei lavoratori con 30 appuntamenti che si snoderanno lungo l'Italia e che si concluderanno sabato primo maggio a Milano. L'obiettivo è quello di raggiungere nei singoli territori i propri iscritti, i dirigenti e tutti i lavoratori alle prese con una crisi economico-sociale che sta acuendo le disuguaglianze. All'incontro, tra gli altri, prenderanno parte: Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, Armando Valiani, segretario regionale Ugl Lazio, e Pietro Santarelli, segretario Utl Rieti. L'idea nasce dalla volontà dell'Ugl di rivendicare la centralità del lavoro, andando nelle piazze, nelle fabbriche e nelle realtà produttive di tutto il Paese. (segue) (Com)