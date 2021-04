Primo maggio: domani a Rieti arriva tour nazionale Ugl "Il lavoro cambia anche noi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo qui a Rieti per ribadire la centralità del lavoro e la valorizzazione delle specificità territoriali. La pandemia ha colpito il tessuto economico della città con ripercussioni drammatiche sotto il profilo occupazionale. Come sindacato UGL chiediamo che la riforma degli ammortizzatori sociali interessi anche il settore agroalimentare. La leva fiscale è altresì da utilizzare per favorire i processi di aggregazione sul territorio, le attività di trasformazione e il consumo consapevole da parte dei cittadini. Il ministero delle politiche agricole dovrebbe anche attivare un canale con gli enti locali per favorire e sostenere la costituzione di mercati a chilometro zero e la consegna a domicilio. Occorre, inoltre, sfruttare l'impulso che può derivare dalla digitalizzazione per rendere efficace l'e-commerce, sostenendo le imprese nella transizione digitale e riducendo il digital divide nei territori a vocazione agricola. In tale contesto l'accelerazione della campagna vaccinale sarà fondamentale per garantire la ripresa economica e la tenuta sociale", hanno detto in una nota congiunta Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl e il segretario regionale Ugl Lazio, Armando Valiani. Dopo Roma, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Matera, Brindisi, Bari, Campobasso, San Salvo, Pescara, L'Aquila, Frosinone, Fiumicino, Cagliari e Rieti, il viaggio lungo le realtà italiane proseguirà a: Terni, Firenze, Arezzo, Civitanova Marche, Ancona, Bologna, Venezia, Trieste, Monfalcone, Verona, Trento, Riva del Garda, Genova, Aosta, Torino e Milano. (Com)