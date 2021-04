Difesa: Israele-Grecia, accordo da 1,6 miliardi di dollari per addestramento forze aeree (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro dell’intesa, inoltre, Elbit fornirà kit per aggiornare e sviluppare i velivoli T-6 dell’Aeronautica greca. La compagnia fornirà anche addestramento, simulatori e sostegno logistico. In futuro le parti potrebbero considerare anche una cooperazione tra l’Accademia di volo israeliana e quella dell’Aeronautica greca. Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha affermato che “l’accordo di cooperazione si basa sull’eccellenza dell’industria israeliana della difesa e le forti relazioni tra le istituzioni di difesa di Grecia e Israele”. Gantz ha ringraziato l’omologo greco, Nikolaos Panagiotopoulos, per aver promosso l’accordo, discusso “durante l’ultimo incontro trilaterale tenuto a Cipro”. Il ministro israeliano si è detto inoltre “certo che il programma aggiornerà le capacità e potenzierà le economie di Israele e Grecia, e dunque il partenariato tra i nostri due Paesi si approfondirà a livello di difesa, economia e politica”. (Res)