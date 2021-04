Germania: Radtke (Cdu), se Soeder non rinuncia a candidatura apriremo sede in Baviera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il presidente dell’Unione cristiano-sociale (Csu), Markus Soeder, vuole forzare la sua candidatura a cancelliere tedesco, allora fondare una sede dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) in Baviera “non dovrebbe essere più un tabù”. Lo ha detto all’emittente televisiva “Zdf” l’europarlamentare della Cdu, Daniel Radtke, uomo molto vicino al presidente del partito, Armin Laschet, a sua volta candidato alle elezioni parlamentari del prossimo 26 settembre. "Se Soeder vuole forzare la candidatura a cancelliere, se vuole distruggere la Cdu, allora l'istituzione della Cdu in Baviera non deve più essere un tabù", spiega Radtke che paragona il leader del Csu al cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, quando “rifondò” il Partito popolare austriaco (Ovp) quando era in difficoltà nel 2017, cambiandogli colore da nero a turchese. "Chiunque stia giocando con il modello turchese di Sebastian Kurz sta mettendo in pericolo ciò che ci ha resi forti per oltre 70 anni", ha detto il parlamentare europeo. (segue) (Geb)