Germania: Radtke (Cdu), se Soeder non rinuncia a candidatura apriremo sede in Baviera (2)

- Radtke ha sottolineato che la sua richiesta di fondare un'associazione regionale della Cdu bavarese non è stata discussa con Laschet, ma non è la prima volta che si paventa quest’ipotesi e ciò coincide sempre con dei dissidi interni fra i conservatori tedeschi. Nel 2018 a minacciare uno scenario simile fu lo stesso Laschet. Soeder e Laschet hanno avanzato entrambi la candidatura a prossimo cancelliere e, al momento, non hanno trovato un accordo per fare in modo che l’Unione – l’alleanza fra Cdu e Csu – si presenti alle prossime elezioni con un candidato comune. (Geb)