Gp Imola: Di Maio: Enzo Ferrari? Storia del Made in Italy per eccellenza

- Enzo Ferrari rappresenta la storia dei motori nel mondo ma anche quella dell’industria italiana, del Made in Italy per eccellenza. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. “È il classico imprenditore di casa nostra, e mi fa piacere che qualche film l’abbia mostrato, capace di respingere le avances di chi vuole la sua azienda. Agli uomini Ford dice ‘tornate da dove siete venuti’, difende l’italianità. Si è fatto da solo, ha inseguito l’eccellenza, ha sempre rifiutato il concetto della produzione in serie, dell’idea che le cose potessero essere tutte uguali. ‘La Ferrari migliore è la prossima’, diceva”, afferma Di Maio. (segue) (Res)