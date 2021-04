Gp Imola: Di Maio, sarà una vetrina delle eccellenze italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gran Premio di Imola quest’anno sarà la vetrina delle eccellenze italiane. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. “Lungo il circuito quest’anno si vede a grandezza enorme l’indirizzo internet del sito madeinitaly.gov.it. È frutto della politica che stiamo facendo da due anni con il ministero degli Esteri”, ha spiegato Di Maio. “Abbiamo creato un portale con tutti i market place del mondo (Amazon, Ali Baba e così via) che contengono i prodotti di casa nostra: è un accordo per cui paghiamo alle imprese italiane, in parte o interamente, l’inserzione del “negozio virtuale”. Così il tifoso statunitense, o tedesco, o cinese che guarda il GP - o che seguirà il Giro d’Italia, perché lo faremo anche lì – dal sito potrà accedere alle vetrine del made in Italy”, ha aggiunto il ministro, sottolineando l’importanza di tutelare il vero made in Italy. “Perché a fronte di 40 milioni di dollari di nostri prodotti originali venduti, ce ne sono 100 di merce falsa. Un GP di F.1 ha uno share pazzesco, centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo davanti alla tv che sapranno dove e cosa acquistare”, conclude il titolare della Farnesina.(Res)