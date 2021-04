Business news: Egitto, consorzio bancario nazionale finanzierà progetti zona franca Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità generale della Zona economica del Canale di Suez (SCZone) ha firmato un contratto a lungo termine con un consorzio bancario egiziano. Le sei banche coinvolte forniranno un totale di 10 miliardi di sterline egiziane (circa 637 milioni di dollari) per completare lo sviluppo delle principali infrastrutture e strutture nelle zone industriali e nei porti marittimi della zona franche. "Questo finanziamento rientra nel quadro dell'accelerazione dei lavori nella SCZone", ha affermato Yahiya Zaki, presidente della zona economica egiziana. "Alcuni progetti importanti saranno conclusi entro due anni", ha aggiunto. Secondo la dichiarazione, metà dell'importo sarà fornito in sterline egiziane e l'altra metà in dollari statunitensi. Guidato dalla National Bank of Egypt (Nbe), il consorzio comprende altre cinque banche egiziane che coinvolgono Banque Misr, la Commercial International Bank (Cib), la Arab African International Bank (Aaib), Banque Du Caire e la Banca del Canale di Suez. Il 44,6 per cento dell’importo sarà fornito dalla Nbe. (Cae)