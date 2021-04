Business news: Banca centrale Turchia mantiene tasso di riferimento invariato al 19 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per la politica monetaria della Banca centrale della Turchia (Bcrt) ha deliberato di mantenere i tassi di interesse invariati, tenendo il tasso di riferimento – o tasso sulle operazioni Pct a una settimana – al 19 per cento. Si tratta del primo incontro della Commissione sotto la gestione del nuovo governatore della Bcrt, Sahap Kavcioglu, nominato dal presidente Recep Tayyip Erdogan lo scorso 20 marzo in sostituzione di Naci Agbal. In un comunicato, la Banca centrale di Ankara afferma: “Domanda e fattori di costo, vincoli all’offerta in alcuni settori e alti livelli di aspettative sull’inflazione continuano a rappresentare un rischio per il comportamento dei prezzi e la prospettiva sull'inflazione”. Alla luce di questi fattori, la Commissione ha deciso di mantenere una linea rigida di politica monetaria, senza modificare il tasso di riferimento. “Il tasso continuerà a essere fissato a un livello superiore all’inflazione per mantenere un effetto anti-inflazionario, finché non vi saranno indicatori forti di un calo permanente dell’inflazione e l’obiettivo a medio termine del 5 per cento non sarà raggiunto”, prosegue la Bcrt. Secondo l’autorità statistica turca, il Paese ha registrato il mese scorso un tasso d’inflazione annuale del 16,19 per cento. Vale la pena ricordare che il precedente governatore della Banca, Naci Agbal, è stato licenziato due giorni dopo aver preso la decisione di aumentare il tasso di riferimento di 200 punti base, dal 17 al 19 per cento, contro le indicazioni del presidente Erdogan, che è notoriamente sfavorevole ai tassi d’interesse elevati. Kavcioglu, economista ed editorialista del quotidiano filogovernativo “Yeni Safak”, ha alluso nelle prime dichiarazioni rilasciate dopo la sua nomina a una possibile riduzione futura dei tassi, affermando che essa non avrebbe avuto comunque luogo “immediatamente”. Oltre a sostituire Agbal con Kavcioglu, Erdogan ha nominato Mustafa Duman, ex direttore di Morgan Stanley in Turchia, nel comitato per fissare i tassi di interesse della Banca centrale turca. Duman ha sostituito Murat Cetinkaya, l'ex amministratore delegato del gruppo Borsa Istanbul che prestava servizio come vice governatore della banca dall'agosto 2019. (Tua)