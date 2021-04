Business news: Nigeria, Buhari chiede a compagnia petrolifera Nnpc di rinviare revoca sussidi sulla benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha chiesto alla compagnia petrolifera statale Nigeria National Petroleum Corporation (Nnpc) di rimandare di sei mesi la revoca dei sussidi sul carburante per ottimizzare l'instabile situazione economica dei cittadini. Lo sostiene il quotidiano nigeriano "The Guardian", affermando che Buhari avrebbe chiesto che i sussidi rimangano in vigore "per cinque o sei mesi", in modo da non danneggiare i nigeriani con l'eventuale aumento del costo della benzina nell'attuale contesto di deregolamentazione. Il governo di Abuja ha infatti deciso di sospendere i sussidi sul prezzo della benzina chiedendo tuttavia a Nnpc di non aumentarlo nonostante a livello internazionale questo sia in crescita. La decisione presidenziale giunge ora dopo che il mese scorso l'amministratore delegato della Nnpc, Mele Kyari, ha dichiarato che la compagnia nazionale potrebbe non essere più in grado di caricarsi della spesa derivante dalla sospensione dei sussidi. "Stiamo vendendo la benzina al costo di 162 naira al litro quando il prezzo di mercato è di 234 naira", ha detto Kyari, "non potremo continuare a farlo a lungo". (Res)