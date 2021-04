Business news: governo Mozambico, necessari 114 milioni di dollari per ricostruzione di Palma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Mozambico ha bisogno di più di 114 milioni di dollari per la ricostruzione socio-economica della città di Palma, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, teatro di una recente offensiva jihadista durata più di una settimana. Lo ha dichiarato la ministra dell'Amministrazione statale e dei servizi pubblici, Ana Comoana, che nel corso di una conferenza stampa ha definito la situazione a Palma "estremamente difficile, scioccante e violenta" e ha dichiarato che "infrastrutture e risorse finanziarie" sono andate distrutte durante l'attacco. Nel frattempo a Palma sono state ristabilite le comunicazioni dopo 19 giorni di interruzione dovuti alla devastazione jihadista. Domenica scorsa l'operatore di telefonia mobile Vodacom ha ristabilito la comunicazione vocale, oltre che dati, con e dalla città. Lo riferisce il quotidiano "Carta de Mocambique", secondo cui è ora possibile effettuare e ricevere chiamate vocali, nonché ricevere e inviare sms, mentre la comunicazione dei dati è ancora carente. Restano invece ancora tagliati fuori gli altri operatori di telefonia mobile, fra cui Tmcel e Movitel, mentre ci sono ancora persone che non sono in grado di localizzare i propri familiari che risultano dispersi. (Res)