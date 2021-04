Donbass: "Times", Marina britannica invia due navi nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cacciatorpediniere e una fregata antisommergibile della Marina britannica entreranno nel Mar Nero a maggio come forma di sostegno all’Ucraina visto l’accrescere delle tensioni ai confini con la Russia. È quanto riferisce il quotidiano britannico “The Times” che cita fonti della Royal Navy. Le navi in questione si separeranno dal gruppo navale della Marina britannica attualmente dispiegato nel Mediterraneo e attraverseranno il Bosforo sino al Mar Nero. L'Ucraina e altri Stati occidentali hanno recentemente espresso timori per il sempre più cospicuo ammassamento di truppe e armamenti russi al confine, uno sviluppo che sembra il preludio alla ripresa delle attività belliche nel Donbass, l’area orientale dell’Ucraina. (Rel)