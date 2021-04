Donbass: ambasciatore ucraino in Germania, Berlino incoraggi nostra adesione alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dovrebbe avere un atteggiamento proattivo e incoraggiare la rapida adesione dell'Ucraina alla Nato proprio mentre aumentano i timori di un nuovo conflitto nel Donbass, l’area orientale del Paese est europeo. Lo ha detto l'ambasciatore ucraino in Germania, Andriy Melnyk, all’edizione domenicale del quotidiano tedesco “Die Welt”. "La Germania in particolare, in quanto Paese che ha una responsabilità storica speciale per i crimini nazisti contro il popolo ucraino, deve svolgere un ruolo di primo piano affinché l'Ucraina possa diventare un membro della Nato. E ciò dovrebbe accadere il più rapidamente possibile, senza ‘se’ e senza ‘ma’”, ha detto Melnyk. L’ambasciatore ha aggiunto che l'adesione dell'Ucraina alla Nato impedirebbe una nuova guerra su vasta scala in Europa, spiegando che non sarebbe un’azione provocatoria ma piuttosto una sorta di "doccia fredda" per la Russia. (Geb)