Business news: Cina, a giugno a Shanghai l'esposizione internazionale su assistenza e sanità Aid 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Aid, l'esposizione internazionale dedicata all'assistenza agli anziani, alla medicina della riabilitazione e alla sanità, si terrà dal 9 all'11 giugno nei padiglioni del Centro espositivo internazionale di Shanghai. Come riferisce il sito ufficiale dell'evento, l'evento quest'anno ha già attirato espositori da numerosi Paesi, tra cui Stati Uniti, Francia e Giappone. La piattaforma espositiva e congressuale è organizzata dall'Ufficio degli affari civili di Shanghai, dal Consiglio per la promozione del commercio internazionale cinese e da Shanghai Intex Exhibition. La popolazione di età superiore ai 60 anni ha raggiunto oltre 260 milioni di persone in Cina e, secondo un comunicato del ministero degli Affari civili, si prevede che il numero supererà i 300 milioni nei prossimi anni. Chiaramente, questa situazione porterà a un'enorme domanda dei servizi di assistenza a più livelli. In particolare, il settore assicurativo e i prodotti per l'assistenza agli anziani hanno un enorme potenziale di mercato in Cina, che creerà opportunità per le società straniere di investire in prodotti e servizi in Cina. (Cip)